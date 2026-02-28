17:45
Угроза возгорания. BMW отзывает более 330 тысяч авто по всему миру

Немецкий концерн BMW отзывает по всему миру несколько сотен тысяч автомобилей разных моделей из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

По всему миру отзовут 337 тысяч 374 машины моделей i5, i7, M5, а также 5-й и 7-й серий, которые произведены с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025-го. Только в Германии будет отозвано в мастерские 29 тысяч 441 авто.

Ранее специализированный журнал kfz-Betrieb сообщал, что BMW отзовет в мастерские 575 тысяч машин, выпущенных с июля 2020 года по июль 2022-го. Во время проверки компания обнаружила, что при запуске двигателя возможно короткое замыкание, которое грозит привести к возгоранию автомобиля. Проблема касалась машин BMW 2-й серии Coupe, нескольких вариаций 3-й, 4-й и 5-й серий, 6-й серии Gran Turismo, 7-й Limousine, а также моделей BMW X4, X5, X6 и Z4.
