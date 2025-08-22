Пишите, жалуйтесь. Положение об информационной системе «Отзывы» утвердил кабмин

Положение об информационной системе «Отзывы» утвердил кабмин. Соответствующее распоряжение подписал Адылбек Касымалиев.

В документе отмечается, что решение принято для улучшения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, реализации иных функций госорганов и органов местного самоуправления, повышения эффективности их деятельности.

Напомним, внедрить новую информационную систему, с помощью которой кыргызстанцы могут оценивать работу госорганов, сканируя QR-код, предлагало Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

Система «Отзывы» будет обязательной для всех госорганов. Она предназначена для проведения оценки деятельности министерств и ведомств, их подведомственных и территориальных подразделений, местных госадминистраций, органов местного самоуправления, госучреждений и предприятий, муниципальных учреждений и предприятий и иных госорганов, за исключением органов национальной безопасности и органов государственной власти.