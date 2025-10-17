Отзывать лицензии вузов без решения суда предлагает Министерство науки, высшего образования и инноваций. Соответствующий проект указа президента вынесен на общественное обсуждение.

Документом предполагается расширение полномочий лицензирующих органов по прекращению действия лицензий образовательных учреждений. При этом лицензиат сохранит право обжаловать решение об отзыве лицензии в суде.

Напомним, согласно действующему законодательству, лицензия на образовательную деятельность может быть аннулирована только по решению суда, то есть ведомство не имеет права самостоятельно отозвать лицензию у учебного заведения.

По данным ведомства, в 2020 году в Кыргызстане функционировали 138 колледжей и 57 вузов, сейчас их количество увеличилось до 166 и 89 соответственно. Самый высокий рост зафиксирован в секторе высшего медицинского образования: было 19 вузов в 2021-м, а в этом — 34.

Инициатива предложена в рамках работы по упрощению разрешительных процедур для получения лицензии, особенно в секторе частного образования. Предполагается установить минимальные требования к материально-технической базе и кадровому обеспечению при одновременном усилении постлицензионного контроля.