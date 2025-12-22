20:41
Администрация Трампа отзывает почти 30 кадровых дипломатов по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа отзывает почти 30 кадровых дипломатов по всему миру. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

К середине января около трех десятков послов и других высокопоставленных сотрудников американских посольств должны будут вернуться на родину. Отзыв дипломатов происходит в рамках переформатирования всей дипломатической политики Соединенных Штатов за рубежом с упором на известный лозунг Дональда Трампа «Америка прежде всего», говорится в сообщении.

При этом, убирая с постов одних людей, в Вашингтоне не успевают заполнять вакансии другими: на данный момент у США по-прежнему нет послов примерно в 80 странах.

О необходимости сворачивать работу и возвращаться на родину в Штаты на днях уведомлены главы дипломатических миссий сразу в 29 государствах мира. Все они получили назначение при администрации Джо Байдена.

Главы дипмиссий занимают свои должности по усмотрению президента, поэтому в практике Соединенных Штатов каждый новый глава Белого дома зачастую менял послов, назначенных при прошлой администрации. Но обычно это касается преимущественно политических назначенцев в ключевых странах.

Главным образом под удар попали представители США на африканском континенте — там решили досрочно освободить от обязанностей сразу 13 послов (в Бурунди, Камеруне, Кабо-Верде, Габоне, Кот-д’Ивуаре, Мадагаскаре, Маврикии, Нигере, Нигерии, Руанде, Сенегале, Сомали и Уганде). Второй «порезали» Азию: действующие послы покинут Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа — Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам.

Кадровые изменения коснулись также четырех посланников Штатов в Европе (Армении, Македонии, Черногории и Словакии), двух — в странах Ближнего Востока (Алжире и Египте), в Южной Азии (Непале и Шри-Ланке) и Центральной и Южной Америке (Гватемале и Суринаме).

Отзыв дипломатов прокомментировали и в самом Госдепе.

«Посол является личным представителем главы государства. И президент имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу «Америка прежде всего», — отметило американское внешнеполитическое ведомство. 
