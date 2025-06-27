Марлен Маматалиев вновь предлагает прописать механизм отзыва депутата горкенеша

Депутат ЖК Марлен Маматалиев предлагает прописать механизм отзыва депутата местного кенеша. Соответствующий законопроект он вынес на общественное обсуждение.

Парламентарий предлагает внести поправки в законы «О выборах депутатов местных кенешей» и «О статусе депутатов местных кенешей».

По его словам, законопроект разработан в целях введения эффективного и сбалансированного механизма отзыва депутатов местных кенешей избирателями, тем самым устраняя существующий правовой пробел, повышая подотчетность нардепов перед населением, реализуя принцип народовластия через прямое волеизъявление граждан, а также обеспечивая своевременное обновление состава представительных органов местного самоуправления в случае утраты доверия к конкретному депутату.

Марлен Маматалиев считает, что особый механизм отзыва для депутатов, избранных по партийным спискам (основанный на объективном расчете необходимого количества подписей с учетом реальных электоральных результатов), гарантирует стабильность работы местных кенешей и защиту от злоупотреблений. Это в конечном итоге направлено на укрепление легитимности местной власти и доверие граждан к институтам местного самоуправления.

Народный избранник отмечает, что предлагаемая поправка решает сложную проблему отзыва депутатов, избранных по партийным спискам.

Поскольку такого нардепа избирала не конкретная территория, а вся административная единица (город), установлен объективный критерий для инициативы отзыва:

— Требуется заявление с подписями избирателей со всей соответствующей административно-территориальной единицы (город, айыльный аймак).

— Количество необходимых подписей привязано к электоральным реалиям: оно должно быть равно количеству голосов, полученных на последних выборах той партией, которая преодолела пятипроцентный барьер, но набрала наименьшее количество голосов среди партий, прошедших в данный кенеш.

Напомним, Марлен Маматалиев в 2022 году также выступал с предложением прописать механизм отзыва депутата местного кенеша.