Жалуйтесь! Чиновникам кабмина презентовали информационную систему «Отзывы»

В кабинете министров Кыргызстана презентовали разработанную информационную систему «Отзывы». Она направлена на повышение эффективности государственного управления и обеспечение прозрачности взаимодействия государственных органов и граждан.

Отмечается, что система представляет собой цифровой инструмент обратной связи, позволяющий гражданам оценивать и вносить предложения относительно качества предоставляемых государственных услуг, своевременно информировать о нарушениях или сложностях при взаимодействии с представителями государственных органов, а государственным органам — оперативно выявлять проблемные вопросы и принимать меры по их устранению.

Платформа позволит администрации главы государства осуществлять постоянный мониторинг за эффективностью деятельности государственных органов.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев поручил управлению контроля исполнения решений президента и правительства на постоянной основе проводить мониторинг и контролировать своевременное рассмотрение оставленных гражданами отзывов и принимать меры в случае игнорирования обращений населения.

Также руководителям госорганов поручено обеспечить повсеместное размещение соответствующих QR-ссылок для подачи отзывов.