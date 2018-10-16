Постановление Правительства КР от 8 октября 2018 года № 460

О внесении изменения в постановление Правительства

Кыргызской Республики «О Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики»

от 26 января 2016 года № 28

В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях и Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики» от 26 января 2016 года № 28 следующее изменение:

в Положении о Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 5 дополнить подпунктами 10-13 следующего содержания:

«10) осуществление функций органов дознания по делам о проступках в пределах компетенции;

11) осуществление производства по делам о нарушениях в пределах компетенции;

12) осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам защиты прав и свобод военнослужащих и членов их семей;

13) содействие в рамках своей компетенции в осуществлении мероприятий по исполнению рекомендаций международных органов по правам человека и подготовке периодических докладов в международные органы по правам человека.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.