Постановление Правительства КР от 8 октября 2018 года № 460
О внесении изменения в постановление Правительства
Кыргызской Республики «О Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики»
от 26 января 2016 года № 28
В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях и Законом Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики» от 26 января 2016 года № 28 следующее изменение:
в Положении о Государственном комитете по делам обороны Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 5 дополнить подпунктами 10-13 следующего содержания:
«10) осуществление функций органов дознания по делам о проступках в пределах компетенции;
11) осуществление производства по делам о нарушениях в пределах компетенции;
12) осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам защиты прав и свобод военнослужащих и членов их семей;
13) содействие в рамках своей компетенции в осуществлении мероприятий по исполнению рекомендаций международных органов по правам человека и подготовке периодических докладов в международные органы по правам человека.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.