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Об утверждении плана мероприятий правительства Кыргызской Республики на 2018 год

Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание»

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 апреля 2018 года № 2377-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. Созидание» (далее – План) согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять конкретные меры по выполнению Плана в установленные сроки;

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики для обобщения.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2018 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго кырк кадам» от 31 января 2018 года № 74.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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