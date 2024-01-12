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Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Конституционный Закон был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 ноября 2023 года.

Целью данного конституционного Закона является обеспечение эффективного участия представителей гражданского общества в формировании и реализации государственной политики.

Данным конституционным Законом предусматривается признание утратившим силу части 3 статьи 36 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», согласно которой при министерствах, государственных комитетах, иных органах исполнительной власти для взаимодействия государственного органа и гражданского общества по повышению прозрачности процедур принятия и реализации решений должны создаваться общественные советы. В составы общественных советов входят представители некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер, соприкасающихся с деятельностью государственного органа.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/284032/
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