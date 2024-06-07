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Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 05.06.2024 № 294

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о государственных научных и научно-технических организациях» от 28 сентября 2023 года № 511

В целях совершенствования правового регулирования деятельности государственных научных и научно-технических организаций, в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«О науке», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о государственных научных и научно-технических организациях» от 28 сентября 2023 года № 511 следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Установить, что:

1) лица, ранее назначенные на должность руководителя государственной научной или научно-технической организации в установленном порядке до вступления в силу настоящего постановления, подлежат переназначению на занимаемую должность после вступления в силу соответствующего решения Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении учредительных документов государственных научных или научно-технических организаций в соответствии с настоящим постановлением
(без представления руководителя отраслевого уполномоченного государственного органа и согласования с уполномоченным государственным органом в сфере науки);

2) вновь переназначенные руководители государственных научных или научно-технических организаций считаются назначенными на первый срок.»;

2) в Типовом положении о государственных научных
и научно-технических организациях, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики вправе по собственной инициативе без представления назначить,
а также освободить директора научной организации от занимаемой должности, в том числе досрочно по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Кыргызской Республики.»;

— абзац четвертый признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель

Кабинета Министров

Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296117/
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