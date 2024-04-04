Внесены изменения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров КР от 01.04.24 № 148
О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии
В целях принятия оперативных мер по введению новых генерирующих энергетических мощностей, руководствуясь статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка пользования и распоряжения государственным лесным фондом» от 10 апреля 2018 года № 192 следующие изменения:
в Порядке пользования и распоряжения государственным лесным фондом, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 32 дополнить подпунктами 12–14 следующего содержания:
«12) отсутствия проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, у субъектов возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ) в течение 3-х месяцев после получения земель лесного фонда;
13) отсутствия у субъектов ВИЭ технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования в течение 6 месяцев после получения земель лесного фонда;
14) неосуществления строительных работ субъектами ВИЭ в течение 1 года после получения земель лесного фонда.»;
— дополнить пунктом 321 следующего содержания:
«321. В случае прекращения права пользования землями государственного лесного фонда по основаниям, предусмотренным в подпунктах 12–14 пункта 32 настоящего Порядка, земли государственного лесного фонда подлежат передаче в ведение уполномоченного учреждения в сфере ВИЭ в установленном законодательством порядке.».
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности» от 9 октября 2019 года № 535 следующие изменения:
в Положении о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть предоставлены на условиях договора аренды на срок до:
а) трех лет — земельные участки, находящиеся в пользовании государственных землепользователей:
— для установки объектов облегченного типа;
— для других целей, не связанных с капитальным строительством;
— для существующих сооружений железнодорожного пути, находящихся в частной собственности;
— для объектов дорожного и придорожного сервиса, находящихся на землях полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования;
— для осуществления торговой деятельности на земельных участках, предоставляемых дирекцией торгового рынка (торгового предприятия);
б) пятнадцати лет — земельные участки, находящиеся в пользовании государственных землепользователей:
— для проектирования, строительства зданий, сооружений, направленных на развитие железнодорожной отрасли, и их эксплуатации;
— для проектирования, строительства зданий, сооружений с последующей передачей построенного капитального строительства на баланс государственного землепользователя по истечении срока договора аренды;
в) двадцати пяти лет — земельные участки, находящиеся в пользовании государственных землепользователей, для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ;
г) сорока девяти лет:
— земельные участки, свободные от прав третьих лиц;
— земельные участки, предоставляемые в рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, в том числе для капитального строительства;
— земельные участки свободных экономических зон;
— земельные участки, передаваемые путем прямого предоставления в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5510 настоящего Положения.»;
— пункт 84 дополнить абзацами седьмым—девятым следующего содержания:
" — в случае отсутствия проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, у субъектов ВИЭ в течение 3-х месяцев после получения земельного участка;
— в случае отсутствия у субъектов ВИЭ предварительного технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования в течение 6 месяцев после получения земельного участка;
— в случае неосуществления строительных работ субъектами ВИЭ в течение 1 года после получения земельного участка.«;
— дополнить пунктом 841 следующего содержания:
«841.В случае прекращения договора аренды по основаниям, предусмотренным в абзацах седьмом—девятом пункта 84 настоящего Положения, земельные участки подлежат передаче в ведение уполномоченного органа в сфере ВИЭ в установленном законом порядке.»;
- в приложении 3 к вышеуказанному Положению:
пункт 13 дополнить абзацами седьмым—девятым следующего содержания:
» — в случае отсутствия проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, у субъектов ВИЭ в течение 3-х месяцев после получения земельного участка;
— в случае отсутствия у субъектов ВИЭ предварительного технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования в течение 6 месяцев после получения земельного участка;
— в случае неосуществления строительных работ субъектами ВИЭ в течение 1 года после получения земельного участка.".
3. Установить, что поправки, предусмотренные настоящим постановлением, не распространяются на земельные участки, в отношении которых подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве.
4. Уполномоченному государственному органу по выработке и реализации государственной политики в области топливно-энергетического комплекса совместно с заинтересованными государственными органами, уполномоченным учреждением в сфере ВИЭ, районными государственными администрациями и органами местного самоуправления (по согласованию) принять меры, вытекающие из настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики А.У. Жапаров