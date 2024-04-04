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Внесены изменения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров КР от 01.04.24 № 148

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии

В целях принятия оперативных мер по введению новых генерирующих энергетических мощностей, руководствуясь статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка пользования и распоряжения государственным лесным фондом» от 10 апреля 2018 года № 192 следующие изменения:

в Порядке пользования и распоряжения государственным лесным фондом, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 32 дополнить подпунктами 12–14 следующего содержания:

«12) отсутствия проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, у субъектов возобновляемых источников энергии (далее — ВИЭ) в течение 3-х месяцев после получения земель лесного фонда;

13) отсутствия у субъектов ВИЭ технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования в течение 6 месяцев после получения земель лесного фонда;

14) неосуществления строительных работ субъектами ВИЭ в течение 1 года после получения земель лесного фонда.»;

— дополнить пунктом 321 следующего содержания:

«321. В случае прекращения права пользования землями государственного лесного фонда по основаниям, предусмотренным в подпунктах 12–14 пункта 32 настоящего Порядка, земли государственного лесного фонда подлежат передаче в ведение уполномоченного учреждения в сфере ВИЭ в установленном законодательством порядке.».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности» от 9 октября 2019 года № 535 следующие изменения:

в Положении о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, могут быть предоставлены на условиях договора аренды на срок до:

а) трех лет — земельные участки, находящиеся в пользовании государственных землепользователей:

— для установки объектов облегченного типа;

— для других целей, не связанных с капитальным строительством;

— для существующих сооружений железнодорожного пути, находящихся в частной собственности;

— для объектов дорожного и придорожного сервиса, находящихся на землях полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог общего пользования;

— для осуществления торговой деятельности на земельных участках, предоставляемых дирекцией торгового рынка (торгового предприятия);

б) пятнадцати лет — земельные участки, находящиеся в пользовании государственных землепользователей:

— для проектирования, строительства зданий, сооружений, направленных на развитие железнодорожной отрасли, и их эксплуатации;

— для проектирования, строительства зданий, сооружений с последующей передачей построенного капитального строительства на баланс государственного землепользователя по истечении срока договора аренды;

в) двадцати пяти лет — земельные участки, находящиеся в пользовании государственных землепользователей, для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ;

г) сорока девяти лет:

— земельные участки, свободные от прав третьих лиц;

— земельные участки, предоставляемые в рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, в том числе для капитального строительства;

— земельные участки свободных экономических зон;

— земельные участки, передаваемые путем прямого предоставления в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5510 настоящего Положения.»;

— пункт 84 дополнить абзацами седьмым—девятым следующего содержания:

­" — в случае отсутствия проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, у субъектов ВИЭ в течение 3-х месяцев после получения земельного участка;

— в случае отсутствия у субъектов ВИЭ предварительного технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования в течение 6 месяцев после получения земельного участка;

— в случае неосуществления строительных работ субъектами ВИЭ в течение 1 года после получения земельного участка.«;

— дополнить пунктом 841 следующего содержания:

«841.В случае прекращения договора аренды по основаниям, предусмотренным в абзацах седьмом—девятом пункта 84 настоящего Положения, земельные участки подлежат передаче в ведение уполномоченного органа в сфере ВИЭ в установленном законом порядке.»;

  • в приложении 3 к вышеуказанному Положению:

пункт 13 дополнить абзацами седьмым—девятым следующего содержания:

» — в случае отсутствия проектной документации, согласованной с уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства, у субъектов ВИЭ в течение 3-х месяцев после получения земельного участка;

— в случае отсутствия у субъектов ВИЭ предварительного технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования в течение 6 месяцев после получения земельного участка;

— в случае неосуществления строительных работ субъектами ВИЭ в течение 1 года после получения земельного участка.".

3. Установить, что поправки, предусмотренные настоящим постановлением, не распространяются на земельные участки, в отношении которых подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве.

4. Уполномоченному государственному органу по выработке и реализации государственной политики в области топливно-энергетического комплекса совместно с заинтересованными государственными органами, уполномоченным учреждением в сфере ВИЭ, районными государственными администрациями и органами местного самоуправления (по согласованию) принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Председатель

Кабинета Министров

Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/290790/
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