Внесено изменение в постановление кабинета министров

Постановление Кабинета Министров КР от 30 июля 2024 года № 430

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О введении временного запрета на ввоз (импорт) портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовые или в форме клинкеров на территорию Кыргызской Республики автотранспортным путем» от 12 июля 2024 года № 374

В целях избежания дефицита на портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров на внутреннем рынке, в соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О введении временного запрета на ввоз (импорт) портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовые или в форме клинкеров на территорию Кыргызской Республики автотранспортным путем» от 12 июля 2024 года № 374 следующее изменение:

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) автотранспортным путем на территорию Кыргызской Республики портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовые или в форме клинкеров (за исключением суперсульфатного цемента) из товарной позиции 2523 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый с 1 октября 2024 года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 30 июля 2024 года.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров