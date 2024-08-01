08:51
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Официально

Внесено изменение в постановление кабинета министров

Постановление Кабинета Министров КР от 30 июля 2024 года № 430

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О введении временного запрета на ввоз (импорт) портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовые или в форме клинкеров на территорию Кыргызской Республики автотранспортным путем» от 12 июля 2024 года № 374

В целях избежания дефицита на портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров на внутреннем рынке, в соответствии со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О введении временного запрета на ввоз (импорт) портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовые или в форме клинкеров на территорию Кыргызской Республики автотранспортным путем» от 12 июля 2024 года № 374 следующее изменение:

— пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз (импорт) автотранспортным путем на территорию Кыргызской Республики портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовые или в форме клинкеров (за исключением суперсульфатного цемента) из товарной позиции 2523 ТН ВЭД ЕАЭС, вводимый с 1 октября 2024 года.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 30 июля 2024 года.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/300812/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Внесено изменение в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Потеряем сотни или тысячи учителей — депутат об инициативе Минобразования
Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Внесено изменение в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые постановления в сфере налогообложения
Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон
Внесены изменения в некоторые решения кабинета министров
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается