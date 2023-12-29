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Внесены изменения в некоторые решения кабинета министров

Постановление Кабинета Министров от 28.12.23 года № 718

О внесении изменений в некоторые решения Кабинета Министров Кыргызской Республики в области обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен

В целях реализации статей 17, 19 Конституции Кыргызской Республики, создания условий для развития различных форм экономической деятельности и защиты интересов национальной экономики, обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, в соответствии со статьей 341 Налогового кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению продовольственной безопасности и поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств в Кыргызской Республике» от 11 марта 2022 года № 137 следующее изменение:

— приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемой в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен» от 30 апреля 2022 года № 249 следующее изменение:

— в абзаце первом пункта 1 слова «2023 года» заменить словами «2024 года».

3. Признать утратившими силу:

1) пункт 1 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Кабинета Министров Кыргызской Республики в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен» от 28 декабря 2022 года № 717;

2) пункт 2 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики «О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, применяемой в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен» от 16 мая 2023 года № 264.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2024 года.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/283489/
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