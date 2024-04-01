Внесены изменения в некоторые постановления в сфере налогообложения

Кабинет Министров Кыргызской Республики внес изменения в некоторые постановления в сфере налогообложения. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров.

В целях создания благоприятных условий и поддержки отечественных производителей внесены изменения в следующие постановления:

— постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации требований статей 289, 297, 298 и 299 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 11 марта

2022 года № 131;

— постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О применении счета-фактуры» от 18 марта 2022 года № 141;

— постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по внедрению контрольно-кассовых машин» от 8 апреля 2022 года № 193;

— постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Программы развития рынка газомоторного топлива — компримированного природного газа в Кыргызской Республике на 2022–2026 годы» от 25 ноября 2022 года № 660;

— постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о требованиях к функционированию рынков и мини-рынков Кыргызской Республики» от 4 сентября 2023 года № 446.

В основном эти изменения касаются производителей сельскохозяйственной продукции, перевозчиков, работников рынка, сервисных служб и продавцов радиоэлектронных изделий.