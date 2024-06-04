Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 03.06.2024 № 291
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 апреля 2024 года № 167
В целях повышения доступности государственных услуг в части документирования граждан общегражданским паспортом, упорядочения приема документов на оформление ID-карты загранучреждениями Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 апреля 2024 года
№ 167 следующие изменения:
в Положении об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2024 года (ID-карта), утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в пункте 3:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«дата окончания;»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«дата окончания;»;
в Положении об общегражданском паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2023 года, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— предложение второе пункта 3 после слов «заявителя» дополнить словом «либо»;
— подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«— место рождения;»;
в Инструкции о порядке приема документов, оформления, персонификации, учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта, утвержденной вышеуказанным постановлением:
— в пункте 29 слова «21, 24–28» заменить словами «20, 22, 23, за исключением пунктов 21, 24–28».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров