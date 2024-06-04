Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 03.06.2024 № 291

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 апреля 2024 года № 167

В целях повышения доступности государственных услуг в части документирования граждан общегражданским паспортом, упорядочения приема документов на оформление ID-карты загранучреждениями Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 апреля 2024 года

№ 167 следующие изменения:

в Положении об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2024 года (ID-карта), утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 3:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«дата окончания;»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«дата окончания;»;

в Положении об общегражданском паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2023 года, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— предложение второе пункта 3 после слов «заявителя» дополнить словом «либо»;

— подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«— место рождения;»;

в Инструкции о порядке приема документов, оформления, персонификации, учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— в пункте 29 слова «21, 24–28» заменить словами «20, 22, 23, за исключением пунктов 21, 24–28».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров