17:27
USD 87.70
EUR 95.07
RUB 0.97
Официально

Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров от 03.06.2024 № 291

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 апреля 2024 года № 167

В целях повышения доступности государственных услуг в части документирования граждан общегражданским паспортом, упорядочения приема документов на оформление ID-карты загранучреждениями Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах внедрения отдельных типов национальных паспортов граждан Кыргызской Республики» от 12 апреля 2024 года
№ 167 следующие изменения:

в Положении об идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2024 года (ID-карта), утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 3:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«дата окончания;»;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«дата окончания;»;

в Положении об общегражданском паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2023 года, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— предложение второе пункта 3 после слов «заявителя» дополнить словом «либо»;

— подпункт 1 пункта 9 дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«— место рождения;»;

в Инструкции о порядке приема документов, оформления, персонификации, учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— в пункте 29 слова «21, 24–28» заменить словами «20, 22, 23, за исключением пунктов 21, 24–28».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/295790/
просмотров: 8
Версия для печати
Материалы по теме
Внесено изменение в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые постановления в сфере налогообложения
Подписан конституционный закон о внесении изменения в конституционный закон
Внесены изменения в некоторые решения кабинета министров
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые постановления правительства и кабмина
Внесены изменения в постановление кабинета министров Кыргызской Республики
Внесены изменения в постановление кабинета министров
Популярные новости
Максат Тентимишов назначен Генеральным консулом Кыргызстана в&nbsp;Екатеринбурге Максат Тентимишов назначен Генеральным консулом Кыргызстана в Екатеринбурге
Бизнес
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
4 июня, вторник
17:22
Член ЦИК. Суды не имеют права обязывать Центризбирком, кому передавать мандат Член ЦИК. Суды не имеют права обязывать Центризбирком,...
16:52
Комитет Жогорку Кенеша одобрил отставку генпрокурора Курманкула Зулушева
16:48
Японская компания подготовит анализ перспективного развития Бишкека
16:23
Задержаны члены запрещенного религиозного течения «Йакын-Инкар»
15:58
Абдурахман Муртазалиев не получит мандат депутата ЖК. Суд принял новое решение