Внесено изменение в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Кабинета Министров КР от 30 апреля 2024 года № 211

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности» от 9 октября 2019 года № 535

В целях оптимизации процессов предоставления в срочное (временное) пользование земельных участков государственных землепользователей, создания условий и развития производства экологически чистых технологий и материалов, руководствуясь статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики», Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности» от 9 октября 2019 года № 535 следующее изменение:

в Положении о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– подпункт 2 пункта 5510 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«– земельные участки государственных землепользователей для строительства промышленных объектов, производящих транспортные средства с электрическими двигателями;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров