Постановление Правительства КР № 401 от 27 августа 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении условий оплаты труда и ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от 27 января 2011 года № 30

В целях дальнейшего совершенствования нормативного принципа финансирования оплаты труда работникам сферы культуры, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении условий оплаты труда и ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании» от 27 января 2011 года № 30 следующее изменение:

— в пункте 7 приложения к вышеуказанному постановлению цифры «100» и «30» заменить соответственно цифрами «200» и «100».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.