Постановление Правительства КР № 398 от 24 августа 2018 года
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839
В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839 следующее изменение:
в Положении о средствах, взимаемых за оказание консульских услуг, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— подпункт 11-1 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«11-1) при оформлении виз членам иностранных делегаций для участия в спортивных, культурных, научных и иных мероприятиях государственного значения, на период их проведения в Кыргызской Республике, на основании решения Правительства Кыргызской Республики;».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.