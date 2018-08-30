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О внесении изменения в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 398 от 24 августа 2018 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839 следующее изменение:

в Положении о средствах, взимаемых за оказание консульских услуг, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— подпункт 11-1 пункта 24 изложить в следующей редакции:

«11-1) при оформлении виз членам иностранных делегаций для участия в спортивных, культурных, научных и иных мероприятиях государственного значения, на период их проведения в Кыргызской Республике, на основании решения Правительства Кыргызской Республики;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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