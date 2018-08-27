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О Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 393 от 23 августа 2018 года

О Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2019-2021 годы

В целях определения макроэкономических параметров развития на среднесрочный период, в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2019-2021 годы согласно приложению.

Министерству финансов Кыргызской Республики при формировании Основных направлений фискальной политики Кыргызской Республики на 2019-2021 годы принять за основу утвержденные макроэкономические параметры развития Кыргызской Республики на 2019-2021 годы.

Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию):

— принять за основу утвержденные макроэкономические параметры развития на 2019-2021 годы при разработке среднесрочных программ и стратегий развития;

— на ежемесячной основе осуществлять мониторинг выполнения целевых показателей социально-экономического развития Кыргызской Республики и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство экономики Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения ожидаемых целевых показателей социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018 год.

Министерству экономики Кыргызской Республики:

— ежеквартально обобщать результаты мониторинга выполнения целевых показателей социально-экономического развития Кыргызской Республики и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Кыргызской Республики информацию о выполнении ожидаемых целевых показателей социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018 год;

— опубликовать Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2019-2021 годы на официальном веб-сайте Министерства экономики Кыргызской Республики.
Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018-2020 годы» от 13 июня 2017 года № 368.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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