Постановление Правительства КР № 336 от 23 июля 2018 года



Об утверждении примерных типовых штатов образовательных организаций и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики

В целях совершенствования деятельности образовательных организаций, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственном языке Кыргызской Республики», статьей 35 Закона Кыргызской Республики «Об образовании», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить примерные типовые штаты образовательных организаций согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению.

Установить, что формирование штатной численности административно-хозяйственных работников общеобразовательных организаций, переведенных на нормативный принцип финансирования, производится в пределах утвержденного бюджета, рассчитанного исходя из численности учащихся, норматива бюджетного финансирования на одного учащегося по типам школ, ступеням обучения, месту расположения организации.

Предоставить право общеобразовательным организациям, переведенным на нормативный принцип финансирования:

1) самостоятельно формировать штатное расписание исходя из производственной необходимости;

2) направлять средства, высвобождаемые в результате оптимизации организационной структуры общеобразовательных организаций и эффективного комплектования классов, на стимулирование труда работников общеобразовательных организаций.

Предоставить дошкольным образовательным организациям право в пределах общего фонда оплаты труда самостоятельно формировать штатное расписание исходя из производственной необходимости.

Признать утратившими силу с 1 сентября 2018 года:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования» от 30 сентября 1995 года № 404;

2) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 1995 года № 404 «Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования» от 2 февраля 2010 года № 58;

3) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по улучшению организации питания учащихся начальных классов общеобразовательных организаций» от 7 октября 2014 года № 582;

4) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования» от 30 сентября 1995 года № 404» от 25 марта 2015 года № 156;

5) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования» от 30 сентября 1995 года № 404» от 16 октября 2015 года № 712;

6) постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования» от 30 сентября 1995 года № 404» от 2 декабря 2015 года № 816;

7) пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 27 апреля 2016 года № 216;

8) пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О мерах по улучшению организации питания учащихся 1-4 (начальных) классов общеобразовательных организаций» от 28 декабря 2017 года № 842.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2018 года.