Указ об Академии государственного управления при президенте КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «Об Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики».

Согласно Указу, в целях дальнейшего совершенствования единой системы повышения кадрового потенциала в государственных органах и органах местного самоуправления, а также придания практической направленности процессу обучения государственных и муниципальных служащих с учетом реальных потребностей в квалифицированных кадрах принято решение передать Академию государственного управления при Президенте Кыргызской Республики в ведение Государственной кадровой службы.

Государственной кадровой службе совместно с Академией государственного управления в течение пятнадцати рабочих дней внести на рассмотрение Аппарата Президента КР проекты нормативных правовых актов.

Ранее Главой государства была поставлена задача усилить работу по повышению квалификации государственных и муниципальных служащих, в том числе и руководителей в регионах — глав айыл окмоту, глав — акимов районных государственных администраций и их заместителей, а также полномочных представительств Правительства Кыргызской Республики в областях.

Вследствие объединения Академия государственного управления при Президенте КР станет единым исполнителем планов повышения потенциала государственных гражданских и муниципальных служащих. При интеграции создается возможность дальнейшего развития системы обучения служащих с применением новых информационных технологий.