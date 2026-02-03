12:12
Для школьников в Кыргызстане доступны семейное образование и учеба онлайн

С 2025 года в Кыргызстане предусмотрена возможность получения семейного образования. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства просвещения Ольга Брызгалова.

По ее словам, не любой учащийся может воспользоваться этим правом.

«Естественно, есть определенные критерии для учащихся, которым предлагаются такие услуги. Семейное образование осуществляется с привлечением родителей, репетиторов. Можно обратиться в управление школьного образования, где есть специалисты, курирующие это направление. Они могут разъяснить, кто может воспользоваться такой формой обучения и как она регламентируется вплоть до получения документов об окончании школы», — сказала Ольга Брызгалова.

Отметим, что согласно положению форма семейного образования доступна для всех обучающихся. Она предусматривает изучение программы вне образовательной организации при условии прохождения промежуточной и итоговой аттестации в соответствующей образовательной организации.

Родители (законные представители) на любом этапе образования обучающегося имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее и (или) среднее общее образование в форме семейного образования при условии положительного решения территориальной комиссии по делам детей.

Ольга Брызгалова добавила, что с прошлого года в КР работает онлайн-школа «Тунгуч», предлагающая дистанционную форму обучения под руководством учителей.

«Говорить об успехах пока преждевременно. Только первое полугодие прошло, к концу года можно будет говорить о положительных и отрицательных моментах, с которыми сталкиваются педагоги и учащиеся», — заметила она.
