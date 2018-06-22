Об открытии Единого счета для средств, поступающих от борьбы с коррупцией

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление Правительства Кыргызской Республики об открытии Единого депозитного счета для накопления денежных средств, поступающих в ходе борьбы с коррупцией.

Постановление «Об открытии Единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству, по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, утверждении Порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов» принято с учетом процедур, установленных Бюджетным кодексом Кыргызской Республики.

Согласно документу, счет будет открыт в системе казначейства для учета и аккумулирования денежных средств.

Благодаря новой процедуре, средства от возмещения ущерба государству будут накапливаться на отдельном счете и распределяться исключительно на основании решения Правительства Кыргызской Республики.

Необходимо отметить, что подобный механизм обеспечит повышение эффективности учета и распределения указанных денежных средств, возможность их адресного использования с учетом наиболее актуальных потребностей общества и государства, а также качественное улучшение финансирования антикоррупционных механизмов.