Постановление Правительства КР № 270 от 4 июня 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской Республике» от 23 марта 2012 года № 201

В целях обеспечения дальнейшей реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О стратегических направлениях развития системы образования в Кыргызской Республике» от 23 марта 2012 года № 201 следующие изменения:

— пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- План действий по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы в качестве трехлетнего плана реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы согласно приложению 5.»;

— дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.