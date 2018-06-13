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Подписаны указы о приеме в гражданство Кыргызстана и выходе из него

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал 4 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 1 Указ Президента Кыргызской Республики о выходе из гражданства Кыргызской Республики 423 человек.

3 Указа Президента Кыргызской Республики о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 342 человека, большую часть которых составляют этнические кыргызы, бывшие граждане Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, возвратившиеся на историческую родину.
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