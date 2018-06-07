Ликвидирован специализированный центр информационных услуг

Государственное учреждение «Специализированный центр информационных услуг» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики ликвидировано.

Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

Данное решение направлено на исполнение Плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава и Государственном учреждении «Специализированный центр информационных услуг» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного на заседании рабочей группы Совета обороны Кыргызской Республики от 26 ноября 2015 года.