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Ликвидирован специализированный центр информационных услуг

Государственное учреждение «Специализированный центр информационных услуг» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики ликвидировано. 

Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев. 

Данное решение направлено на исполнение Плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте регистрации транспортных средств и водительского состава и Государственном учреждении «Специализированный центр информационных услуг» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного на заседании рабочей группы Совета обороны Кыргызской Республики от 26 ноября 2015 года. 
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