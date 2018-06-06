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Внесены изменения в закон о средствах массовой информации

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О средствах массовой информации».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 апреля 2018 года.

Закон принят в целях совершенствования соответствующего законодательства.

В частности, в статью 1 Закона «О средствах массовой информации» были внесены изменения редакционного характера. В часть 2 статьи 5, предусматривающей организацию прав средств массовой информации, в целях уточнения слова «телевизионная среда» заменяются на слово «телеорганизация», поскольку в изменяемом Законе речь идет о юридическом лице.

Новой редакцией статьи 6 настоящего проекта Закона предусмотрено положение, что порядок осуществления регистрации деятельности средств массовой информации определяется Правительством Кыргызской Республики. Также, законопроектом значительно сокращены сроки регистрации средств массовой информации с месячного срока до 10 рабочих дней.

Одновременно, наряду с указанными изменениями, статья 7 названного Закона, предусматривающая положения о сведениях, указываемых в заявлении о регистрации средств массовой информации, признается утратившей силу. Потому что он включен в порядок, определенном положениями правительства.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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