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Официально

Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам неналоговых доходов, внутреннего аудита и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2018 года.

Цель Закона — приведение норм некоторых нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса КР по вопросам неналоговых доходов и внутреннего аудита.

Закон вносит изменения в Патентный закон, законы: «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», «О патентных поверенных», «Об охране традиционных знаний», «О воде», «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об отходах производства и потребления», «О биосферных территориях в Кыргызской Республике», «Об охране окружающей среды» и «О внутреннем аудите». Признан утративш ими силу ряд законов, в том числе Закон «О Дорожном фонде» признан утратившим силу.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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