Постановление Правительства КР № 215 от 19 апреля 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 775

В целях приведения в соответствие с нормативными правовыми актами в сфере уголовно-исполнительной деятельности, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики» от 18 декабря 2009 года № 775 следующее изменение:

— абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«- граждане, принимаемые на службу в органы уголовно-исполнительной системы, а также ее сотрудники проходят медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях органов уголовно-исполнительной системы для определения пригодности к службе.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.