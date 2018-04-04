Подписан закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере социальной защиты» принятый в целях улучшения социальной защиты малообеспеченных семей, имеющих детей.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 29 марта 2018 года.

С января 2018 года должен был вступить в силу Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике», который предусматривал переход от нуждаемости на пособия по категориальным и демографическим признакам, направляя государственные пособия на всех детей до трех лет и поддержку семей, где три и более детей в возрасте от 3-х до 16 лет. Вступление в силу данного закона было отсрочено до 1 апреля 2018 года, за исключением норм, регламентирующих предоставление «балага суйунчу». Отсрочка обоснована необходимостью пересмотра отдельных норм закона, поскольку с его вступлением в силу, семьи, имеющие одного или двоих детей, лишались возможности получения госпособий. Так как, всего по стране было выявлено более 30 тысяч таких детей или более 16 тысяч малообеспеченных семей.

Принятым Законом внесены следующие изменений:

— с 1 июля 2018 года из совокупного дохода семьи при оценке ее доходов для назначения пособий по малообеспеченности исключаются все виды пенсий;

— пособие детям от 0 до 16-ти лет «уй-булого-комок» назначать с учетом нуждаемости семьям, в которых доход на 1 человека ниже размера гарантированного минимального дохода — ГМД (900 сом);

— «балага суйунчу», которое уже выдается с 1 января 2018г. предлагается назначать всем новорожденным в едином размере 4000 сом, независимо от места рождения.

А также внесены изменения в Кодекс о детях, в законы «О гарантированных государственных минимальных социальных стандартах», «О содействии занятости населения» предусматривающие законодательное закрепление гарантированного государственного социального стандарта «ритуальное пособие» и распространение мер активной государственной поддержки в виде профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, привлечение на общественные оплачиваемые работы не только официальных безработных, но и граждан, ищущих работу.

Закон вступил в силу с 1 апреля 2018 года.