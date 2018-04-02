Постановление Правительства КР № 130 от 12 марта 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке осуществления консульской легализации» от 21 февраля 2011 года № 60

В целях повышения качества предоставления государственных услуг гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке осуществления консульской легализации» от 21 февраля 2011 года № 60 следующие изменения:

в Положении о порядке осуществления консульской легализации, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 7:

в абзаце втором цифры «10» заменить цифрой «5»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Консульской службой уполномоченного органа, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Кыргызской Республики в порядке срочности на платной основе может производиться легализация документов в течение 2 рабочих дней.»;

- в пункте 12 слова «на документе проставляется штамп» заменить словами «на документ вклеивается наклейка консульской легализации»;

- в абзаце втором пункта 13 слова «на документе проставляется штамп» заменить словами «на документ вклеивается наклейка консульской легализации»;

- пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. При осуществлении консульской легализации документов, составленных на территории иностранного государства в соответствии с пунктами 16 и 25 настоящего Положения, на документ вклеивается наклейка консульской легализации с легализационной записью, заполняемой в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, и скрепляется печатью аккредитованного дипломатического представительства или консульского учреждения Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено настоящим Положением.»;

- в абзаце втором пункта 19 слова «на документе проставляется штамп» заменить словами «на документ вклеивается наклейка консульской легализации»;

- в пункте 29:

в абзаце первом слова «проставляет необходимый штамп» заменить словами «вклеивает наклейку консульской легализации»;

абзац второй признать утратившим силу;

- в пункте 33 слова «проставляет необходимый штамп» заменить словами «вклеивает наклейку консульской легализации»;

- пункт 34 признать утратившим силу;

- пункт 40 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Описание наклеек консульской легализации Кыргызской Республики и их образцы согласно приложению 6.»;

- приложения 1 – 4 к настоящему Положению, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- Положение дополнить приложением 6 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков