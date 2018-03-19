Постановление Правительства КР № 129 от 12 марта 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и Положения о порядке установления степени секретности категорий сведений и определения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях» от 7 июля 1995 года № 267/9

В целях создания необходимых условий по своевременному выполнению поставленных задач по поддержанию боевой готовности Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также обеспечения деятельности в интересах обороноспособности страны, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики

«О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и Положения о порядке установления степени секретности категорий сведений и определения степени секретности сведений, содержащихся в работах, документах и изделиях» от 7 июля

1995 года № 267/9 следующие изменения:

в Перечне главнейших сведений, составляющих государственную тайну, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— абзац седьмой преамбулы изложить в следующей редакции:

«военная техника — средства, предназначенные для обеспечения боевых действий, обучения войск и испытания вооружения и военной техники (средства разведки, связи, автоматизации управления, радиоэлектронная техника, инженерные машины, автомобили, самолеты, вертолеты и т. д.);»;

— пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Сведения о перспективных и годовых заказах на поставку вооружения, военной техники и имущества, а также сведения о фактических их поставках (в натуральном выражении) в Вооруженные Силы Кыргызской Республики и осуществлении ремонта вооружения и военной техники.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.