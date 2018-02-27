Постановление Правительства КР № 111 от 27 февраля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 августа 2008 года № 467

В связи с изменением структуры Правительства Кыргызской Республики, а также преобразованием органов государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 августа 2008 года № 467 следующие изменения:

- состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в Положении о порядке рассмотрения вопросов административно-территориального устройства Кыргызской Республики и о деятельности Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным постановлением:

- в абзаце втором пункта 8 слова «Руководитель Аппарата Правительства Кыргызской Республики — министр Кыргызской Республики» заменить словами «вице-премьер-министр Кыргызской Республики, курирующий вопросы регионального и инфраструктурного развития».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков