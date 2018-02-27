23:05
0
USD 68.06
EUR 83.86
RUB 1.22
Официально

О внесении изменений в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 111 от 27 февраля 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 августа 2008 года № 467

В связи с изменением структуры Правительства Кыргызской Республики, а также преобразованием органов государственного управления при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики» от 19 августа 2008 года № 467 следующие изменения:

- состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в Положении о порядке рассмотрения вопросов административно-территориального устройства Кыргызской Республики и о деятельности Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов административно-территориального устройства и географических названий при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеназванным постановлением:

- в абзаце втором пункта 8 слова «Руководитель Аппарата Правительства Кыргызской Республики — министр Кыргызской Республики» заменить словами «вице-премьер-министр Кыргызской Республики, курирующий вопросы регионального и инфраструктурного развития».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 74
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
Подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности
Внесены изменения в Закон «О физической культуре и спорте»
О внесении изменений в некоторые решения правительства
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Подписан Закон о внесении изменения в Закон «О рыбном хозяйстве»
Внесены изменения в Закон «О местном самоуправлении»
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О внесении изменения в постановление правительства
Популярные новости
Айзада Субакожоева освобождена от&nbsp;должности заведующей отделом внешней политики Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;Об&nbsp;образовании&raquo; Внесены изменения в Закон «Об образовании»
Подписан закон о&nbsp;внесении изменений в&nbsp;Кодекс об&nbsp;административной ответственности Подписан закон о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;государственной поддержке кинематографии&nbsp;КР&raquo; Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом
Проверьте свою эрудицию с&nbsp;игрой &laquo;Царь горы&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!