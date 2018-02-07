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О внесении изменений в некоторые решения правительства

Постановление Правительства КР № 72 от 31 января 2018 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

В целях совершенствования и приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с законодательством Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О вопросах Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики» от 15 июля 2016 года № 401 следующие изменения:

в Положении о Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Целями Комитета являются выработка и реализация единой государственной политики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса, в сфере недропользования и промышленной безопасности.»;

- подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«а) повышение эффективности государственной политики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса, в сфере недропользования и промышленной безопасности, а также обеспечение энергетической безопасности;»;

- в пункте 8:

в подпункте «а»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- разрабатывает и реализует единую государственную политику в области промышленной безопасности, изучения и рационального использования недр, водно-энергетических и топливных ресурсов, возобновляемых источников энергии и промышленного потенциала страны;»;

в подпункте «б»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- выдает разрешения на право производства взрывных работ, ведение горных работ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«- выдает удостоверения взрывника в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;»;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«- выдает заключения об условиях переработки товаров;»;

подпункт «в» дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания:

«- обеспечивает координацию реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей;»;

- абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- заключать в установленном порядке в пределах своей компетенции международные договоры и вести переговоры с соответствующими ведомствами иностранных государств, международными организациями, а также заключать соответствующие соглашения, меморандумы и протоколы о взаимном сотрудничестве с иностранными юридическими лицами;».

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 следующие изменения:

в пункте 16 приложения 1 к вышеуказанному постановлению:

- абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«в сфере недропользования и промышленной безопасности:»;

- дополнить абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:

«- геологических отчетов, инструкций, методических указаний, руководств, правил безопасности в горнодобывающей отрасли;

- инструкций, руководств, положений и правил по обеспечению безопасности на опасных производственных объектах.».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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