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Президент подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 декабря 2017 года.

Целью Закона является сокращения дорожно-транспортных происшествий путем повышения ответственности не только лиц, непосредственно совершивших нарушение правил дорожного движения, но и других участников дорожно-транспортного происшествия — пешеходов и лиц, ответственных за эксплуатацию такого транспортного средства.

Путем сокращения количества налагаемых наказаний и конкретизации их сроков и размеров минимизируются коррупциогенные риски при привлечении к ответственности виновных лиц.

В соответствии с настоящим Законом в статьи 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств), 284 (Допуск к управлению транспортными средствами лица, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством) и 285 (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики внесены изменения по ужесточению и конкретизации наказания.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования.
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