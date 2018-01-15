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Внесены изменения в Закон «О нотариате»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О нотариате».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 декабря 2017 года.

Закон направлен на создание современной формы организации деятельности нотариата на основе активного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Создание Единой электронной базы нотариальных документов Кыргызской Республики необходимо для:

— формирования внутренних информационных ресурсов, предназначенных для хранения и обмена служебной информацией, используемой в деятельности нотариусов;

— взаимодействия внутренних информационных ресурсов с государственными информационными ресурсами, в том числе — Единым государственным реестром юридических лиц, Единым государственным регистром: недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, транспортных средств, населения, постепенный переход на взаимодействие с ними в электронной форме;

— осуществления административных процедур на основе заявительного принципа «одно окно»;

— интеграции единой информационной системы нотариата в единое расчетное и информационное пространство республики;

— информационного взаимодействия с гражданами и организациям, в том числе и предоставление им открытой информации;

— автоматизации делопроизводства нотариусов;

— повышения уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций при обращении к нотариусам за совершением нотариальных действий и использовании нотариально удостоверенных документов;

— формирования нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение внутреннего электронного документооборота нотариата и постепенная замена им традиционного бумажного делопроизводства;

— создания единого электронного реестра нотариальных действий и ведение электронного архива нотариальных документов;

— интеграции внутренних информационных ресурсов с международными информационными системами, решение вопросов трансграничного информационного обмена с нотариатом государств участниц ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия), использующие в своей деятельности Единую информационную систему нотариата.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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