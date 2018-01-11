Постановление Правительства КР № 850 от 30 декабря 2017 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131

В целях урегулирования вопросов по оплате труда в уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового рынка, в соответствии с Законом Кыргызской Республики

«О государственной гражданской службе и муниципальной службе», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 1 марта 2017 года № 131 следующее изменение:

в приложении 5 к вышеуказанному постановлению:

примечание дополнить абзацем десятым следующего содержания:

Членам исполнительного совета Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики, обладающим правом исполнительных полномочий, устанавливаются коэффициенты кратности, применяемые при определении размеров должностных окладов в соответствии с сеткой коэффициентов кратности, предусмотренные для позиции «Высшая «А».

Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке:

— в двухнедельный срок разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, вытекающих из настоящего постановления;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 апреля 2017 года.

Премьер-министр С.Дж.Исаков