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О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение с РФ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года, подписанного 28 февраля 2017 года в городе Бишкек». 

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 ноября 2017 года. 

Целью Протокола является обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных Протоколом об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанным 8 мая 2015 года, и ратифицированным Законом Кыргызской Республики от 21 мая 2015 года № 111. 

Протокол предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд статей Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу, подписанное 31 марта 2015 года, в части разрешения ситуации по финансированию мероприятий, касающейся модернизации кыргызских пунктов пропуска на кыргызском участке границы ЕАЭС в рамках реализации «дорожной карты», а также в части продления сроков по приведению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствие с едиными требованиями Евразийского экономического союза. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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