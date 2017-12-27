Об утверждении положения о порядке предоставления бюджетных ссуд из госбюджета

Постановление Правительства КР № 825 от 18 декабря 2017 года
Об утверждении Положения о порядке предоставления бюджетных ссуд из республиканского бюджета местным бюджетам
В целях укрепления финансовой дисциплины и эффективного расходования средств республиканского бюджета, в соответствии со статьей 57 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1.,Утвердить Положение о порядке предоставления бюджетных ссуд из республиканского бюджета местным бюджетам согласно приложению.
2.,Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков