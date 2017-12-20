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Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год».

Закон принят Жогорку Кенешем 23 ноября 2017 года.

Принятым Законом утвержден отчет об исполнении республиканского бюджета КР за 2016 год с учетом специальных средств по доходам в сумме 115 775,8 млн сомов, по расходам в сумме 136 712,4 млн сомов, с превышением расходов над доходами в сумме 20 936,6 млн сомов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.
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