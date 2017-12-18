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О выплате государственной субсидии хозяйствующим субъектам

Постановление Правительства КР № 812 от 15 декабря 2017 года

О выплате государственной субсидии хозяйствующим субъектам, которым присвоено Правительством Кыргызской Республики статус племенного завода и племенной фермы

В целях государственной поддержки в сфере развития, сохранения генетических ресурсов племенных животных, создания генофондных хозяйств, улучшения породных и племенных качеств существующих пород, в соответствии со статьей 5 Закона Кыргызской Республики «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о механизме выплаты государственной субсидии хозяйствующим субъектам, которым Правительством Кыргызской Республики присвоен статус племенного завода и племенной фермы, согласно приложению.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно при формировании республиканского бюджета предусматривать финансовые средства для выплаты государственной субсидии хозяйствующим субъектам, которым Правительством Кыргызской Республики присвоен статус племенного завода и племенной фермы.

3. Возложить на Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики ответственность:

- за целевое использование и распределение бюджетных средств, выделяемых на субсидирование субъектов племенного дела в животноводстве;

- за предоставление Министерству финансов Кыргызской Республики достоверных, документально оформленных сведений и расчетов, включая показатели рыночной цены реализованных животных, для выделения субсидий на развитие племенного животноводства.

4. Социальному фонду Кыргызской Республики рассмотреть вопрос отсрочки (рассрочки) по уплате задолженности страховых взносов по состоянию на 1 января 2017 года субъектам племенного животноводства, которым Правительством Кыргызской Республики присвоен статус племенного завода и племенной фермы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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