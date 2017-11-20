О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий

Постановление Правительства КР № 755 от 17 ноября 2017 года

В целях осуществления ликвидации экономически несостоятельных, нефункционирующих государственных предприятий, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 96 Гражданского кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Ликвидировать в установленном порядке неэффективные, нефункционирующие государственные предприятия, указанные в приложении к настоящему постановлению.

2. Министерству экономики Кыргызской Республики, Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Аппарату полномочного представителя Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области, Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики:

- в месячный срок образовать ликвидационные комиссии для осуществления процедуры ликвидации государственных предприятий, указанных в приложении к настоящему постановлению;

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики информацию о ходе реализации настоящего постановления.

3. Министерству юстиции Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Национальному статистическому комитету Кыргызской Республики (по согласованию):

- в пределах компетенции оказать содействие государственным органам, ответственным за проведение ликвидации;

- в оперативном порядке представлять по запросам государственных органов, ответственных за проведение ликвидации, информацию о государственных предприятиях, указанных в приложении к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков

Perechen-GP-podlezhashhih-likvidatsii-21.06.2017-okonchatelnyiy.doc