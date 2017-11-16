Постановление Правительства КР от 8 ноября 2017 года №730

Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

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Премьер-министр С.Дж.Исаков