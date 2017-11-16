20:31
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Официально

Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов

Постановление Правительства КР от 8 ноября 2017 года №730

Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Prilozheniya2.rar  

Премьер-министр С.Дж.Исаков
Ссылка:
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики
Фарид Ниязов назначен советником президента Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства
Об утверждении порядка получения согласия на сбор персональных данных
О внесении изменений в постановление об утверждении перечня главнейших сведений
О внесении изменения в постановление правительства Кыргызстана
О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
Эрнист Толтоев назначен помощником президента Кыргызской Республики
Популярные новости
О&nbsp;внесении изменений в&nbsp;закон о&nbsp;Верховном суде и&nbsp;местных судах О внесении изменений в закон о Верховном суде и местных судах
Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики
О&nbsp;переводе земель Ак-Талинского айылного аймака О переводе земель Ак-Талинского айылного аймака
Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС&nbsp;КР Нурлан Ражабалиев назначен заместителем председателя ГТС КР
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр