Подписан закон о денонсации соглашения и протоколов с Казахстаном

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О денонсации (прекращении действия) Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о техническом содействии, подписанных 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений и дополнения в Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года и Протокола между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений в Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о техническом содействии от 26 декабря 2016 года, подписанных 17 марта 2017 года в городе Москва».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 9 ноября 2017 года и вступают в силу со дня официального опубликования.

Положениями статьи 2 Закона Министерству иностранных дел Кыргызской Республики поручено в установленном порядке уведомить Правительство Республики Казахстан о денонсации (прекращении действия) Соглашения и протоколов.