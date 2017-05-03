Внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 марта 2017 года.

Цель Закона — пополнение доходной части государственного бюджета, поэтапная гармонизация ставок акцизного налога на табачные изделия со ставками акцизного налога, установленного в странах, входящих в ЕАЭС, а также сокращение табакокурения в КР.

Вносимые Законом поправки в часть 1 статьи 287 (Базовые ставки акциза) Налогового кодекса, предусматривают ежегодное (с 2018 по 2022 годы) увеличение базовых ставок акцизного налога на табачные изделия.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.