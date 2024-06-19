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Ратифицирован меморандум между Кыргызстаном и Саудовской Аравией

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания владельцев дипломатических и служебных паспортов (только для граждан Кыргызской Республики) и владельцев дипломатических и специальных паспортов (только для граждан Королевства Саудовская Аравия), подписанного 7 марта 2024 года в городе Бишкек».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 15 мая 2024 года.

Принятым Законом предусматривается ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимном освобождении от визовых требований для краткосрочного пребывания владельцев дипломатических и служебных паспортов (только для граждан Кыргызской Республики) и владельцев дипломатических и специальных паспортов (только для граждан Королевства Саудовская Аравия), подписанный 7 марта 2024 года в городе Бишкек.

Меморандум предусматривает, что граждане каждой стороны могут въезжать (с миссией или в частном порядке) на территорию другой стороны без визы на срок непрерывного или многократного пребывания, не превышающий 90 дней, в течение любых 180 дней с первой даты въезда, при предоставлении действительного дипломатического или служебного паспорта (только для граждан Кыргызской Республики) и дипломатического или специального паспорта (только для граждан Королевства Саудовская Аравия).

Принятый Закон создаст благоприятные условия для развития деловой мобильности и упростит передвижение граждан — владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов на территории государств сторон Меморандума.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/296974/
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