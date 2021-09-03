Подписан указ о создании Стабилизационного фонда

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Стабилизационного фонда Кыргызской Республики».

В целях обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, финансирования неотложных мероприятий и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов,

Кабинету Министров поручается:

— создать Стабилизационный фонд Кыргызской Республики, предусматривающий в том числе накопление резерва на покрытие двухмесячной потребности в финансировании защищенных статей расходов республиканского бюджета Кыргызской Республики;

— внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего Указа.