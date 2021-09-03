Подписан указ о создании Стабилизационного фонда

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О создании Стабилизационного фонда Кыргызской Республики».
В целях обеспечения стабильного социально-экономического развития страны, финансирования неотложных мероприятий и снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов,
Кабинету Министров поручается:
— создать Стабилизационный фонд Кыргызской Республики, предусматривающий в том числе накопление резерва на покрытие двухмесячной потребности в финансировании защищенных статей расходов республиканского бюджета Кыргызской Республики;
— внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации настоящего Указа.