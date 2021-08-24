Подписан Закон КР «О защите от недостоверной (ложной) информации»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».
Конституция гарантирует право каждого на защиту чести и достоинства. Подписанным Законом государство обеспечивает исполнение этого права путем установления разумных правовых рамок.
Так, Закон регулирует взаимоотношения лица, пострадавшего от недостоверной информации, и владельца информационных ресурсов, где данная информация была опубликована, регулирует их права и обязанности.
Таким образом, Закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности от них в Интернет пространстве.
Предлагаемые Законом процедуры позволят минимизировать негативные последствия, выражающиеся, в том числе репутационными (имиджевыми) потерями, возможной потерей работы, материальных выгод и. т. д.
Закон можно скачать на сайте кабмина.