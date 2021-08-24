19:19
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Официально

Подписан Закон КР «О защите от недостоверной (ложной) информации»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Конституция гарантирует право каждого на защиту чести и достоинства. Подписанным Законом государство обеспечивает исполнение этого права путем установления разумных правовых рамок.

Так, Закон регулирует взаимоотношения лица, пострадавшего от недостоверной информации, и владельца информационных ресурсов, где данная информация была опубликована, регулирует их права и обязанности.

Таким образом, Закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности от них в Интернет пространстве.
Предлагаемые Законом процедуры позволят минимизировать негативные последствия, выражающиеся, в том числе репутационными (имиджевыми) потерями, возможной потерей работы, материальных выгод и. т. д.

Закон можно скачать на сайте кабмина.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/205011/
просмотров: 7
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о фейках властям не поможет, считает Дастан Бекешев
Президент подписал закон о защите от ложной информации
Проект закона о защите от ложной информации поступил на подпись президенту
Эксперт: В закон о гарантиях и свободе доступа к информации надо внести поправки
Инвентаризация законов. Юристы обеспокоены процессом и просят приостановить его
К чему спешка? Госорганы собираются завершить инвентаризацию до 1 сентября
Закон о режиме ЧС в экономике продолжают редактировать после одобрения депутатов
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
Закон о фейках. Human Rights Watch призывает Садыра Жапарова наложить вето
Инвентаризация. 138 законов будут признаны утратившими силу
Популярные новости
Введен запрет на&nbsp;вывоз катализаторов, бывших в&nbsp;употреблении Введен запрет на вывоз катализаторов, бывших в употреблении
Введен временный запрет на&nbsp;вывоз регенерируемой бумаги и&nbsp;картона Введен временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
24 августа, вторник
19:06
В Бишкеке началось строительство Северной РЭС В Бишкеке началось строительство Северной РЭС
18:47
Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подделывает. Расследование
18:30
25 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:18
В Кыргызстане пройдут военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
18:17
Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров