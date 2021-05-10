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Введено временное государственное регулирование цен на отдельные товары

Постановление Правительства КР от 4 мая 2021 года № 184

О введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров

В целях обеспечения экономической доступности социально значимых продуктов питания населению в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, в соответствии со статьей 90 Конституции Кыргызской Республики и статьей 5 Закона Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Ввести временное, со сроком действия 90 календарных дней государственное регулирование цен, с установлением максимальной надбавки на следующие социально значимые продукты питания:

1) масло растительное подсолнечное;

2) сахар-песок.

2. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики принять меры по государственному регулированию цен на указанные продукты питания в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года № 242.

3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики не позднее семи дней с даты вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства-члены Евразийского экономического союза.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/193540/
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