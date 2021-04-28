Подписано постановление о порядке выдачи документов госорганами

Постановление Правительства КР от 20 апреля 2021 года № 157
О порядке выдачи разрешительных и иных документов государственными органами и иными организациями для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна»
В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики
«Об электронной подписи», статьями 16 и 17 Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении», статьями 10 и
17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешительных и иных документов государственными органами и иными организациями для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна» согласно приложению.
2. Определить Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики уполномоченным государственным органом в области осуществления регулирования, администрирования, а также технического сопровождения информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли.
3. Государственным органам, указанным в приложении к названному Положению:
— внести предложения о приведении ранее принятых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим постановлением;
— принять необходимые меры по приведению своих решений в соответствие с настоящим постановлением;
— с 25 мая 2021 года обеспечить использование информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли при выдаче разрешительных и иных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности.
4. Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики при осуществлении таможенных операций обеспечить принятие и использование электронных документов, выданных посредством информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли.
5. Государственному предприятию «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при уполномоченном государственном органе обеспечить техническое сопровождение, поддержание работоспособности информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли, защиту, хранение и конфиденциальность поступающих данных.
6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия государственных органов и иных организаций при оформлении документов для осуществления внешнеторговых операций по принципу «единого окна» от 11 июня 2012 года № 390;
2) пункт 32 приложения к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 1 июля 2013 года № 395.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр У.А.Марипов