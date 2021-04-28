Подписано постановление о порядке выдачи документов госорганами

Постановление Правительства КР от 20 апреля 2021 года № 157

О порядке выдачи разрешительных и иных документов государственными органами и иными организациями для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна»

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики

«Об электронной подписи», статьями 16 и 17 Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении», статьями 10 и

17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешительных и иных документов государственными органами и иными организациями для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «единого окна» согласно приложению.

2. Определить Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики уполномоченным государственным органом в области осуществления регулирования, администрирования, а также технического сопровождения информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли.

3. Государственным органам, указанным в приложении к названному Положению:

— внести предложения о приведении ранее принятых решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с настоящим постановлением;

— принять необходимые меры по приведению своих решений в соответствие с настоящим постановлением;

— с 25 мая 2021 года обеспечить использование информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли при выдаче разрешительных и иных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности.

4. Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики при осуществлении таможенных операций обеспечить принятие и использование электронных документов, выданных посредством информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли.

5. Государственному предприятию «Центр «единого окна» в сфере внешней торговли» при уполномоченном государственном органе обеспечить техническое сопровождение, поддержание работоспособности информационной системы «единого окна» в сфере внешней торговли, защиту, хранение и конфиденциальность поступающих данных.

6. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия государственных органов и иных организаций при оформлении документов для осуществления внешнеторговых операций по принципу «единого окна» от 11 июня 2012 года № 390;

2) пункт 32 приложения к постановлению Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 1 июля 2013 года № 395.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр У.А.Марипов